Nasce Casa Moncler | un luogo che unisce creatività innovazione sostenibile e benessere

Quicomo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Moncler apre le porte di Casa Moncler, il nuovo headquarter milanese situato nel cuore del distretto Symbiosis, una delle aree di rigenerazione urbana più dinamiche della città. Con i suoi 77.000 metri quadrati complessivi, che includono l’edificio di sei piani alto 32 metri, lo showroom e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

nasce casa moncler luogoNasce Casa Moncler: un luogo che unisce creatività, innovazione sostenibile e benessere - Ruffini: "Casa Moncler non è semplicemente il nostro nuovo headquarter ma il manifesto di ciò che siamo e di ciò che vogliamo continuare ad essere" ... Segnala quicomo.it

nasce casa moncler luogoApre a Milano Casa Moncler, la nuova sede del brand dei piumini - Moncler apre le porte di Casa Moncler, il nuovo headquarter in un'area di rigenerazione urbana a Milano. Secondo ansa.it

nasce casa moncler luogoApre Casa Moncler, nuovo quartier generale a Milano: creatività, innovazione sostenibile e benessere - Situato nel cuore del distretto Symbiosis, una delle aree di rigenerazione urbana più dinamiche della città, riunisce tutta la popolazione del marchio ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nasce Casa Moncler Luogo