Nasce a Torino la prima HitBall Arena | un traguardo ambito che aiuterà a diffondere questo sport

di Marco Pozzi Qualche mese fa avevo parlato dell' HitBall, uno sport nato negli anni '70 nelle palestre scolastiche delle periferie torinesi, oggi sempre più in diffusione. Si gioca nelle palestre scolastiche, coi giocatori di due squadre che, dalle rispettive metà campo, colpendo la palla con le braccia protette da bracciali imbottiti, cercano di segnare? "fare hit"? nella porta avversaria, contro il lato copro opposto della palestra; ci si muove continuamente, ogni giocatore è attaccante, ognuno è difensore, e può dare il suo contributo a seconda delle proprie caratteristiche. Nel post avevo parlato di un palasport dedicato all'HitBall, chiuso undici anni fa, che si voleva riportare in attività.

