NASCAR Briscoe svetta a Talladega e raggiunge Hamlin in finale
Chase Briscoe vince a Talladega ed ottiene il secondo automatico pass per la finale della NASCAR Cup Series 2025. Il #19 di Joe Gibbs Racing e Toyota raggiunge il compagno di squadra Denny Hamlin dopo il quinto acuto in carriera, il primo nel leggendario impianto che sorge nello Stato dell’Alabama. La prima Stage è stata apparentemente ‘tranquilla’ fino a pochi passaggi dalla fine. La prova di Talladega è infatti entrata nel vivo con un incidente che tra gli altri ha coinvolto anche Chase Elliott (Hendrick Motorsports Chevrolet #9). Il georgiano, contendente per il titolo, ha dovuto alzare bandiera bianca, sfortunato nel finire all’interno di una carambola che ha limitato anche Michael McDowell (Spire Motorsport Chevrolet #71), Austin Cindric (Penske Ford #2), AJ Allmendinger (Kaulig Racing Chevrolet #16) e Ricky Stenhouse (HYAK Motorsports Chevrolet #47). 🔗 Leggi su Oasport.it
