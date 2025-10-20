Napoli vasto incendio a Ponticelli Il Comune | Tenere chiuse porte e finestre
(Adnkronos) – Il Comune di Napoli invita la popolazione a tenere porte e finestre chiuse, dopo il vasto incendio che si è sviluppato in serata in un capannone adibito a deposito di autoricambi in via Principe di Napoli al civico numero 32 nel quartiere di Ponticelli. Come fa sapere l’amministrazione sui suoi social, i vigili . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondisci con queste news
VISITA GUIDATA ...NEL PIU' BELLO E VASTO MONASTERO DI NAPOLI. UN VERO SUCCESSO, LA NOSTRA ESPERIENZA IMMERSIVA CON GLI AMICI DELLA 5O& PIU' , ALLA SCOPERTA DELLA STORIA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLE - facebook.com Vai su Facebook
Incendio nel deposito auto a Ponticelli, Napoli: cause e conseguenze - Un incendio nel quartiere Ponticelli ha attivato prontamente i soccorsi, fortunatamente senza provocare feriti. Scrive notizie.it
Incendio a Napoli nel quatiere Ponticelli, capannone in fiamme e alta colonna di fumo: timore intossicazione - Vasto incendio a Ponticelli, in un capannone di ricambi auto: fumo visibile in tutta Napoli. Scrive virgilio.it
Incendio a Napoli, in fiamme capannone a Ponticelli: il rogo e la nube nera visibili da lontano - Vasto incendio in via Principe di Napoli, a ridosso di via Argine, nel quartiere Ponticelli, a Napoli; sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco ... Segnala fanpage.it