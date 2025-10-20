Napoli vasto incendio a Ponticelli Il Comune | Tenere chiuse porte e finestre

Ildifforme.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il Comune di Napoli invita la popolazione a tenere porte e finestre chiuse, dopo il vasto incendio che si è sviluppato in serata in un capannone adibito a deposito di autoricambi in via Principe di Napoli al civico numero 32 nel quartiere di Ponticelli. Come fa sapere l’amministrazione sui suoi social, i vigili . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

napoli vasto incendio a ponticelli il comune tenere chiuse porte e finestre

© Ildifforme.it - Napoli, vasto incendio a Ponticelli. Il Comune: “Tenere chiuse porte e finestre”

Approfondisci con queste news

napoli vasto incendio ponticelliIncendio nel deposito auto a Ponticelli, Napoli: cause e conseguenze - Un incendio nel quartiere Ponticelli ha attivato prontamente i soccorsi, fortunatamente senza provocare feriti. Scrive notizie.it

napoli vasto incendio ponticelliIncendio a Napoli nel quatiere Ponticelli, capannone in fiamme e alta colonna di fumo: timore intossicazione - Vasto incendio a Ponticelli, in un capannone di ricambi auto: fumo visibile in tutta Napoli. Scrive virgilio.it

napoli vasto incendio ponticelliIncendio a Napoli, in fiamme capannone a Ponticelli: il rogo e la nube nera visibili da lontano - Vasto incendio in via Principe di Napoli, a ridosso di via Argine, nel quartiere Ponticelli, a Napoli; sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Vasto Incendio Ponticelli