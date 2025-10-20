Napoli sempre più coltelli tra minori
Una distesa di coltelli sul tavolo dei carabinieri. Sono stati sequestrati negli ultimi mesi. Tutti a giovanissimi. L'ultimo caso ha riguardato un 16enne. Lo aveva in tasca. Sabato sera era in centro a Napoli, in compagnia degli amici. Si è mostrato sorpreso quando i militari lo hanno identificato e gli hanno sequestrato l'arma. Credeva, o almeno cosi ha raccontato, che non ci fosse nulla di male a uscire con quell'arma. Da gennaio a oggi nella sola provincia di Napoli, i carabinieri hanno denunciato o arrestato 38 minori per detenzione illegale di armi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Napoli, 19enne fermato con due coltelli nella movida: "Uno era di scorta": Napoli – Due coltelli per sentirsi sicuro. Uno da usare e uno "di scorta", nel caso il primo venisse disarmato. È l'inquietante mentalità con cui un 19enne è stato sorpreso dai Carabinieri n - facebook.com Vai su Facebook
A Napoli docente trova coltello nel bagno della scuola. Lungo 19,5 cm era nascosto nella cassetta del wc #ANSA - X Vai su X
Coltelli, è allarme minori. Studente ferito al Casanova: 14enne denunciato per tentato omicidio - Sono arrabbiati, sfiduciati, senza più punti di riferimento e trovano le loro vittime in coetanei o adulti fragili e indifesi contro i quali utilizzano armi (soprattutto bianche). Scrive ilmattino.it
Caivano, tre minori trovati in possesso di coltelli - Sabato mattina i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti nell’istituto scolastico Morano all’interno del Parco Verde su richiesta della dirigente scolastica. rainews.it scrive