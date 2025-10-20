Una distesa di coltelli sul tavolo dei carabinieri. Sono stati sequestrati negli ultimi mesi. Tutti a giovanissimi. L'ultimo caso ha riguardato un 16enne. Lo aveva in tasca. Sabato sera era in centro a Napoli, in compagnia degli amici. Si è mostrato sorpreso quando i militari lo hanno identificato e gli hanno sequestrato l'arma. Credeva, o almeno cosi ha raccontato, che non ci fosse nulla di male a uscire con quell'arma. Da gennaio a oggi nella sola provincia di Napoli, i carabinieri hanno denunciato o arrestato 38 minori per detenzione illegale di armi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, sempre più coltelli tra minori