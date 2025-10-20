Napoli Scuole nel degrado mamme denunciano cibo scadente e scarsa igiene Borrelli chiede ispezioni di ASL e NAS

Cresce la preoccupazione tra i genitori delle scuole di Fuorigrotta, dove decine di mamme hanno denunciato gravi problemi igienico-sanitari e cibo di scarsa qualità nelle mense scolastiche. Le segnalazioni, provenienti dagli istituti Minniti e Kennedy, sono state indirizzate al deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs), che ha chiesto verifiche immediate da parte delle autorità competenti. Napoli. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli. Scuole nel degrado, mamme denunciano cibo scadente e scarsa igiene. Borrelli chiede ispezioni di ASL e NAS

