napoli scoppia maxi incendio in un capannone di ponticelli

Tempo di lettura: < 1 minuto Maxi rogo in serata a Ponticelli, nell’area orientale di Napoli. Intorno alle 21.50 i carabinieri della Stazione di Barra e del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Napoli sono intervenuti a via Principe di Napoli insieme ai vigili del fuoco. Ad allertare i soccorsi, una chiamata al 112. Il comando provinciale dell’Arma parla di  un incendio di vaste proporzioni in atto, presso un capannone denominato “Martinelli”. La struttura è adibita a deposito di ricambi auto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

