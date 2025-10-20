Napoli rapina alla fermata Duomo della metro | arrestato 36enne

Un uomo derubato del portafogli mentre saliva sul treno alla stazione Duomo. Bloccato il rapinatore grazie all’intervento di un carabiniere fuori servizio. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 36enne algerino, con precedenti di polizia, per rapina aggravata avvenuta nella stazione Duomo della metropolitana di Napoli, in piazza Nicola Amore. L’operazione rientra nei servizi di controllo del territorio disposti dalla Questura di Napoli per contrastare furti e rapine nei luoghi pubblici e nei mezzi di trasporto. La dinamica dell’aggressione. Secondo quanto ricostruito, la vittima, mentre stava salendo sul treno, è stata spinta da un complice del rapinatore. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

