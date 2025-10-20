Napoli pessime notizie per Conte | non ha svolto tutta la rifinitura

Dopo aver preso parte alla prima parte dell’allenamento odierno, Scott McTominay non ha completato tutta la rifinitura, probabilmente ancora per i problemi legati ai punti alla caviglia. La sua presenza a Eindhoven resta in dubbio anche se il giocatore sta spingendo al massimo per provare ad essere a disposizione di Antonio Conte e del Napoli. Napoli, McTominay ha ancora fastidio alla caviglia: le ultime. L’obiettivo è chiaro: lasciarsi subito alle spalle la brutta sconfitta di Torino. Per riuscirci, il Napoli è chiamato a dare un segnale importante anche lontano dal Maradona. I campioni d’Italia in carica, finora, sono già caduti tre volte lontano da Fuorigrotta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

