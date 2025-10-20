Napoli non solo McTominay e Hojlund | novità anche per un altro azzurro

Nell’allenamento di rifinitura del Napoli si è rivisto in campo Amir Rrahmani, che ha svolto lavoro differenziato. Gli occhi sono inevitabilmente puntati su McTominay e Hojlund, ma non sono gli unici sotto osservazione alla corte di Conte per i problemi fisici avuti. Il difensore azzurro ha un obiettivo: quello di tornare a disposizione nel big match di sabato contro l’ Inter. Napoli: momento delicato per la squadra di Conte. Dimenticare il KO di Torino e fare un grosso passo avanti nella corsa alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La gara di domani sera al Philips Stadion di Eindhoven con il PSV è già un crocevia importante nella stagione del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

