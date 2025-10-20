Napoli non solo McTominay e Hojlund | novità anche per un altro azzurro
Nell’allenamento di rifinitura del Napoli si è rivisto in campo Amir Rrahmani, che ha svolto lavoro differenziato. Gli occhi sono inevitabilmente puntati su McTominay e Hojlund, ma non sono gli unici sotto osservazione alla corte di Conte per i problemi fisici avuti. Il difensore azzurro ha un obiettivo: quello di tornare a disposizione nel big match di sabato contro l’ Inter. Napoli: momento delicato per la squadra di Conte. Dimenticare il KO di Torino e fare un grosso passo avanti nella corsa alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La gara di domani sera al Philips Stadion di Eindhoven con il PSV è già un crocevia importante nella stagione del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Novità importanti in casa Napoli all'indomani della sconfitta contro il Torino! Tutto sulle condizioni di Hojlund e McTominay - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, mezzo sorriso per Conte: McTominay recupera per il Psv, Hojlund no. E Lang scalpita #napoli #mctominay #hojlund #lang https://sportmediaset.mediaset.it/calcio/napoli/napoli-mctominay-hojlund-psv_104848932-202502k.shtml?ver=197000000… - X Vai su X
Calcio Napoli, buone notizie da McTominay. Out Hojlund per la Champions - Lo scozzese del Calcio Napoli torna in gruppo a Castel Volturno nonostante i sei punti di sutura. Lo riporta 2anews.it
Come stanno McTominay e Hojlund: la situazione Napoli per la sfida Champions - Gli azzurri in campo a Castel Volturno sotto gli ordini di Conte per preparare la sfida contro il Psv: le condizioni degli infortunati ... Riporta tuttosport.com
Napoli, McTominay recupera per la Champions League. Hojlund non si allena: nel mirino c'è l'Inter - Scott McTominay ci sarà domani sera, martedì 21 ottobre, ad Eindhoven nel match del Napoli in trasferta contro il PSV, valido per la terza giornata della "fase ... Si legge su msn.com