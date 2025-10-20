Napoli | movida Non uno ma due coltelli in tasca l’alternativa di un giovane in caso di disarmo il bilancio dei Carabinieri
Controlli a tappeto nel cuore di Napoli: coltelli, fuochi d’artificio e parcheggiatori abusivi. I carabinieri della compagnia Centro sono in strada, i lampeggianti illuminano i baretti di Chiaia e i locali di via Toledo. Il bilancio parla ancora una volta di lame. Il primo a finire nei guai è un 19enne. È a pochi passi da piazza dei Martiri, in via Alabardieri. Forse non un caso: il giovane, però, non è armato di alabarda ma di due coltelli. Non uno ma due lame. Perché se lo avessero “disarmato”, avrebbe avuto pronta l’alternativa. Denunciato. Un coltello anche nelle tasche di un 16enne, che non sapeva fosse illegale portarlo con a spasso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
