Napoli Inter Conte sorride a metà verso lo scontro diretto | un recupero per i partenopei ma il vero obiettivo è…

Inter News 24 Napoli Inter, Conte sorride a metà verso lo scontro diretto: un recupero per i partenopei, ma il vero obiettivo è. Il punto sugli infortunati. Sospiro di sollievo parziale per il Napoli di Antonio Conte. Il centrocampista scozzese Scott McTominay ha superato il problema alla caviglia che lo aveva costretto a saltare l’ultima partita di campionato contro il Torino. Come riportato da Sky Sport, il mediano si sta allenando regolarmente in gruppo ed è quindi a disposizione per la cruciale trasferta di Champions League a Eindhoven contro il PSV. Meno positive, invece, le notizie che arrivano dal fronte offensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Napoli Inter, Conte sorride a metà verso lo scontro diretto: un recupero per i partenopei, ma il vero obiettivo è…

Giroud “portiere”, Pulisic uomo partita e Pioli in panchina: il Milan non era primo da solo dall’ottava giornata del 2023-24. Venerdì Allegri riceverà il Pisa aspettando Napoli-Inter: allungherà sulla seconda in classifica secondo voi? - facebook.com Vai su Facebook

Tudor non è un allenatore da Juventus. Errore tenerlo dopo i rifiuti di Conte e Gasp. Meglio per noi. La sfida scudetto sarà come l’anno scorso Napoli-Inter fino a maggio. - X Vai su X

Napoli, mercato sotto accusa: 40 milioni per Lucca, dubbi su Milinkovic e gestione di Conte. L’Inter sorride con Bonny a metà prezzo - Claudio Savelli, sulle colonne di Libero, analizza con tono critico le scelte della dirigenza azzurra e di Anto ... Secondo gonfialarete.com

Qui Napoli - Conte sorride a metà prima della trasferta di Eindhoven: recuperato McTominay, Hojlund ancora out - Scott McTominay ha superato il problema alla caviglia che lo aveva tenuto ai box contro il Torino sabato scorso ed è, dunque, disponibile per la trasferta di Champions League del Napoli a Eindhoven. Si legge su msn.com

Napoli, doppio rientro col Torino: sorride Conte - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Buongiorno e Politano rientreranno in tempo per la sfida al Torino. Si legge su fantacalcio.it