Napoli | incendio in deposito ricambi auto imponente la colonna di fumo
Incendio di vaste proporzioni a Napoli presso un capannone denominato ‘Martinelli’, adibito a deposito di ricambi auto. Sono intervenuti, insieme ai vigili del fuoco, i carabinieri della Stazione di Barra e del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Napoli, su segnalazione al 112. La struttura si trova in via Principe, nel quartiere Ponticelli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
