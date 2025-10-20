Napoli in fuga con la droga sulla bici elettrica | arrestato 30enne

Teleclubitalia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha provato a sfuggire a un controllo di polizia l’uomo arrestato ieri pomeriggio, domenica 19 ottobre, nel quartiere San Giovanni-Barra. Il 30enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dagli agenti del Commissariato locale dopo un breve inseguimento conclusosi in via Giuseppe Mercalli. Napoli, in fuga con la droga sulla bici elettrica: arrestato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli in fuga con la droga sulla bici elettrica arrestato 30enne

© Teleclubitalia.it - Napoli, in fuga con la droga sulla bici elettrica: arrestato 30enne

News recenti che potrebbero piacerti

napoli fuga droga biciNapoli, furto “all’antica” in bici: carabinieri sorprendono e arrestano un 46enne in flagranza - Nella notte, un ladro in sella a una bicicletta elettrica tenta di rubare stereo e fanali d’auto tra San Carlo all’Arena e Vomero. Scrive agro24.it

Scoperto con droga ai giardinetti, tenta fuga in bici: arrestato 24enne marocchino - Un 24enne, cittadino marocchino irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato a Fornovo San Giovanni dai carabinieri di Treviglio (Bergamo) ... Secondo ilgiorno.it

Arrestato dopo fuga in bici e colluttazione coi poliziotti: trovati in casa cocaina e 2mila euro - Accertamenti e indagini per resistenza e violenza a pubblico ufficiale per quanti hanno protetto il 50enne dagli agenti ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Fuga Droga Bici