Napoli in affanno | gioco nuovo infortuni e attacco poco incisivo

Forzazzurri.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli attraversa un momento complicato, frenato da diversi fattori. Il Corriere della Sera sottolinea . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

napoli affanno gioco nuovoIl mercato del Napoli da oltre 100 milioni non decolla: da Lang e Lucca a Elmas e Beukema, Conte attende risposte dai nuovi acquisti - L’estate del Napoli, costata complessivamente circa duecento milioni di euro, avrebbe dovuto rappresentare un ulteriore step importante di crescita di un progetto tecnico dopo lo Scudetto conquistato ... Lo riporta msn.com

Nasce il nuovo Napoli, la scelta di Conte: McTominay a sinistra - Un allenatore è come un sarto e il sistema di gioco assomiglia ad un vestito. Da napoli.repubblica.it

Arrigo Sacchi: «Super Napoli per un nuovo capolavoro» - Arrigo Sacchi continua a guardare il calcio con occhi appassionati, ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Affanno Gioco Nuovo