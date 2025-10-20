Napoli in affanno | gioco nuovo infortuni e attacco poco incisivo

Il Napoli attraversa un momento complicato, frenato da diversi fattori. Il Corriere della Sera sottolinea . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Contenuti che potrebbero interessarti

Gazzetta - #SerieA, comanda il Centro-Sud con #Napoli e #Roma. Le tre grandi del Nord in affanno https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Gazzetta---Serie-A--comanda-il-Centro-Sud-con-Napoli-e-Roma--Le-tre-grandi-del-Nord-in-affanno-14322 - facebook.com Vai su Facebook

#Hojlund per furore ricorda Preben #Elkjaer (Damascelli) Sul Giornale commenta "La potenza esplosiva di Hojlund rimedia al gioco lento e scontato del #Napoli messo in affanno dal Genoa" https://ilnapolista.it/2025/10/hojlund-per-furore-ricorda-preben-elkja - X Vai su X

Il mercato del Napoli da oltre 100 milioni non decolla: da Lang e Lucca a Elmas e Beukema, Conte attende risposte dai nuovi acquisti - L’estate del Napoli, costata complessivamente circa duecento milioni di euro, avrebbe dovuto rappresentare un ulteriore step importante di crescita di un progetto tecnico dopo lo Scudetto conquistato ... Lo riporta msn.com

Nasce il nuovo Napoli, la scelta di Conte: McTominay a sinistra - Un allenatore è come un sarto e il sistema di gioco assomiglia ad un vestito. Da napoli.repubblica.it

Arrigo Sacchi: «Super Napoli per un nuovo capolavoro» - Arrigo Sacchi continua a guardare il calcio con occhi appassionati, ... Segnala ilmattino.it