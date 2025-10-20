Napoli il mercato da 200 milioni lascia dubbi | le perplessità di Giordano sulla nuova era azzurra

"> Un’estate da circa duecento milioni di euro, definita da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport come «un grande mercato, ma non un mercato grande», non ha dissipato i dubbi che avvolgono il Napoli. Guardare la squadra «con gli occhi foderati di sterline o di euro», scrive Giordano, lascia spazio a perplessità e paura. L’impatto del nuovo corso non è stato quello atteso, e la classifica comincia a restituire più interrogativi che certezze. Giordano, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, si chiede se Lucca, valutato 35 milioni, riuscirà davvero a diventare un centravanti di riferimento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

