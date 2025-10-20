Napoli i due motivi della sconfitta contro il Torino
Il Napoli sabato ha perso contro il Torino. Il giornale “Il Corriere della Sera” ha compiuto un’analisi dettagliata delle difficoltà che la squadra di Conte sta riscontrando dagli inizi di campionato. L’articolo inizia con le seguenti parole:”La squadra fa fatica, sia perché propone un calcio diverso dalla scorsa stagione ma anche per l’infermeria piena, ed è fin . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Scopri altri approfondimenti
Un concerto annunciato solo all’ultimo momento, per motivi di ordine pubblico, e una piazza raccolta di circa un migliaio di persone: così Achille Lauro ha chiuso il weekend di NOW a Napoli. Per non rovinare la sorpresa, l’artista ha persino fatto il soundcheck - facebook.com Vai su Facebook
Napoli ko a Torino: 2 sconfitte in 7 gare, le stesse subite nelle 31 precedenti giornate - Il Napoli cade a Torino e incassa la seconda sconfitta in questo avvio di campionato, dopo quella contro il Milan. Si legge su tuttonapoli.net
Padovan: "Il Napoli vincerà lo scudetto". Poi motiva la sua profezia - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista “Ho sempre messo nella mia classifica ipotetica finale Napoli, Inter, M ... msn.com scrive
Napoli vs Manchester City: I Momenti Chiave della Sconfitta in Champions League - Il Napoli ritorna dalla trasferta di Manchester con una sconfitta che solleva interrogativi sulla sua resilienza in Champions League. Riporta notizie.it