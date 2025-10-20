Napoli Halloween 2025 a piazza Municipio | torna Chocoland la fiera del cioccolato e dei dolci

Anche quest’anno, per la sua quarta edizione, la piazza partenopea diventa “La terra dei golosi”, fra dolciumi, spettacoli a tema e tanto cioccolato. A Napoli, in occasione della festa di Halloween, fa ritorno per la quarta volta “ Chocoland, la terra dei golosi”, un appuntamento unico e goloso per adulti e bambini. Per cinque giorni, dal 29 ottobre al 2 novembre 2025, il primo giorno dalle 17:00 e tutti gli altri giorni dalle 10:00 fino a sera, piazza Municipio si trasformerà in una vera e propria “ terra dei golosi”, con l’installazione di stand dove grandi e piccoli potranno gustare prelibatezze dolciarie di ogni tipo presentate da espositori provenienti da tutta Italia: specialità regionali, praline e tavolette di cioccolato, dolci tradizionali e d’autore. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il Napoli ha presentato il "Kit Halloween" per la stagione 2025/26. Una divisa ispirata al sottobosco spettrale, elemento iconico della tradizione celtica. E che potrebbe essere indossata già in occasione del prossimo match contro il Torino - facebook.com Vai su Facebook

Napoli przygotowalo upiorne koszulki na Halloween! Ocenka od 1 do 10? #SerieA #Napoli - X Vai su X

Il Napoli presenta la maglia gara per Halloween | VIDEO - Il design è dominato da uno scheletro centrale che simboleggia il rapporto eterno tra vivi e morti, richiamando la tradizione di adottare le anime anonime come gesto di pietà e memoria ... Secondo napolitoday.it

Maglia Napoli Halloween 2025 2026: prezzi e dove acquistarla - Finalmente ci siamo, la SSC Napoli ha messo in vendita e presentato la maglia Napoli EA7- Lo riporta fantacalcio.it

Eventi a Napoli, cosa fare nel weekend da venerdì 17 a domenica 19 ottobre 2025 - Vulcano Buono si prepara a festeggiare Halloween con un ricco calendario di eventi, spettacoli e laboratori che animeranno il centro tutti i weekend dall’11 ... 2anews.it scrive