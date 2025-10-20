Napoli dubbio McTominay | per Conte scatta il piano B

Il Napoli è pronto a tornare in campo in Olanda, dove affronterà il PSV Eindhoven. Antonio Conte sta valutando una mossa tattica importante: il ritorno al 4-1-4-1, ma tutto dipenderà dalle condizioni di McTominay. L’obiettivo è dare solidità al centrocampo e supporto alla punta Lucca, con De Bruyne e Anguissa chiamati a guidare la manovra. Una scelta che potrebbe segnare l’assetto definitivo del Napoli per la parte centrale della stagione. Il piano di Conte per il PSV. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Antonio Conte sta valutando un cambio di modulo in vista della trasferta di Eindhoven. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, dubbio McTominay: per Conte scatta il piano B

