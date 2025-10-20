Napoli denunciato 31enne per danneggiamento di una vetrina
Via Caracciolo: danneggia la vetrina di un locale commerciale. Denunciato dalla Polizia di Stato. Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha denunciato un 31enne napoletano, con precedenti di polizia, per danneggiamento. In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti in via Caracciolo per la segnalazione di un soggetto che aveva danneggiato una vetrina di un esercizio commerciale. I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno notato che la porta d’ingresso del locale era stata danneggiata; a seguito degli accertamenti esperiti, anche grazie alle descrizioni fornite, gli operatori hanno rintracciato in pochissimo tempo il 31enne ritenuto responsabile dell’episodio delittuoso, in via Riviera di Chiaia, dove è stato bloccato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
