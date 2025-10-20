Napoli bimbi con mal di pancia e vomito dopo la pizzetta in mensa | ispettori a scuola

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bimbi con nausea e vomito dopo la pizzetta all'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco. L'assessora Striano a Fanpage.it: "Avviati i controlli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

napoli bimbi mal panciaNapoli, bimbi con mal di pancia e vomito dopo la pizzetta in mensa: ispettori a scuola - Bimbi con nausea e vomito dopo la pizzetta all’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Bimbi Mal Pancia