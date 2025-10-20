Napoli Basket colpo a Treviso | 79-86 Prima vittoria in campionato per gli azzurri
Il Napoli Basket rompe il ghiaccio e centra il primo successo stagionale: sul parquet di Treviso gli azzurri di coach Magro s’impongono 86-79 nella terza giornata di Serie A1. Prima vittoria in campionato per il Napoli Basket che vince in trasferta sul campo della Nutribullet Treviso per 86-79, nella gara valevole per la terza . 🔗 Leggi su 2anews.it
Napoli Basket partecipa al dolore per la scomparsa di Raffaele Marianella, autista del pullman dei tifosi pistoiesi tragicamente deceduto dopo la gara tra Rieti e Pistoia. Il Club esprime vicinanza alla famiglia e alla comunità del Pistoia Basket.
