Napoli Basket colpo a Treviso | 79-86 Prima vittoria in campionato per gli azzurri

2anews.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli Basket rompe il ghiaccio e centra il primo successo stagionale: sul parquet di Treviso gli azzurri di coach Magro s’impongono 86-79 nella terza giornata di Serie A1. Prima vittoria in campionato per il Napoli Basket che vince in trasferta sul campo della Nutribullet Treviso per 86-79, nella gara valevole per la terza . 🔗 Leggi su 2anews.it

