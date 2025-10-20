Nancy Brilli usa parole pesantissime contro Selvaggia Lucarelli | non starà esagerando? Ecco cosa ha detto

Nancy Brilli non ha usato mezzi termini e ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa durante la sua ospitata a Da Noi. a Ruota Libera, il talk domenicale di Francesca Fialdini su Rai 1. L’attrice, attualmente tra i concorrenti di Ballando con le Stelle, ha puntato il dito contro due giurati del programma: Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Al centro della polemica, le loro critiche – secondo Brilli – troppo pesanti, al punto da rovinarle l’entusiasmo per l’esperienza. Le sue parole hanno acceso il dibattito, tra chi le dà ragione e chi accusa l’attrice di non accettare il giudizio. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Nancy Brilli usa parole pesantissime contro Selvaggia Lucarelli: non starà esagerando? Ecco cosa ha detto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Non ha usato mezzi termini per raccontare cosa pensa davvero dei giudici di Ballando con le stelle. Nancy Brilli, ospite a Da noi a ruota libera, ha parlato apertamente di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Li ha definiti “scorbutici” e ha spiegato di aver e - facebook.com Vai su Facebook

#ballando con le stelle, #nancy brilli: «Voglio divertirmi. I giurati? Certi commenti da bulli non li accetto» - X Vai su X

Nancy Brilli usa parole pesantissime contro Selvaggia Lucarelli: non starà esagerando? Ecco cosa ha detto - Nancy Brilli non gradisce molto la giuria di Ballando con le stelle, nello specifico Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Scrive donnapop.it

Nancy Brilli al vetriolo contro la giuria di Ballando: “bulli scorbutici” - Nancy Brilli durissima contro i giudici di Ballando con le stelle usa parole fortissime nel programma di Francesca Fialdini ... Da ultimenotizieflash.com

Nancy Brilli contro Lucarelli e Mariotto: “Scorbutici che fanno i bulli, a Ballando attaccano sul personale” - L’attrice, ora in gara nel programma di Milly Carlucci, ha detto la sua su Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, ... Riporta fanpage.it