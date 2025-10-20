Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli lite senza fine E adesso spunta anche il figlio dell’attrice

Si infiamma il dibattito a distanza tra l'attrice e concorrente di Ballando con le Stelle, Nancy Brilli, e la giurata del programma, Selvaggia Lucarelli. Il rapporto teso tra le due figure è approdato dai palcoscenici televisivi ai social media, trasformandosi in una nuova puntata di un acceso scontro verbale. Il casus belli e le accuse di bullismo. La "miccia" dell'ultima polemica è stata innescata dalle dichiarazioni rilasciate da Nancy Brilli durante la sua partecipazione al programma Rai " Da noi a ruota libera ", andato in onda il giorno precedente. Riferendosi in maniera esplicita a Selvaggia Lucarelli e al collega giurato Guillermo Mariotto, l'attrice ha affermato che in giuria "ci sono dei bulli ".

