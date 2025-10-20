Nail Art | Le Ultime Tendenze e Tecniche per Unghie Fashion e Sempre Alla Moda

La nail art rappresenta un'espressione artistica unica e personale del proprio stile individuale. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Nail Art: Le Ultime Tendenze e Tecniche per Unghie Fashion e Sempre Alla Moda

News recenti che potrebbero piacerti

È tempo di riordinare le press on! Nuova collezione autunnale — colori, forme e design sempre al passo con le ultime tendenze. Disponibili online su missug.com E nel nostro store in Corso di Porta Ticinese 50, Milano #PressOnNails #UnghiePerfette # - facebook.com Vai su Facebook

Unghie e manicure: 5 tendenze che piacciono davvero a tutte - Negli ultimi mesi burgundy e vinaccia sono diventate le nuance protagoniste del “red- Riporta iodonna.it

Smalti e nail art: il mercato cresce e detta le tendenze 2025 - Con un valore che supera i 137 milioni di euro, gli smalti si confermano la categoria principale all’interno del comparto dei prodotti per le mani, ... Segnala ilsole24ore.com

Colori unghie: Cottagecore, pastel mirror, blu elettrico, le tendenze per la nail art dell’estate 2024 - Nel pieno della stagione primaverile, avvicinandosi l’estate, anche le tendenze in voga per la manicure e la nail art rispecchiano i trend del periodo, legati al mondo della natura in risveglio e ... Segnala quotidiano.net