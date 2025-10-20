Nadia massacrata dall’ex Udi | Femminicidio efferato L’ha lasciata morire nell’agonia
In via del Cossa si è consumato "un femminicidio efferato. Lui l’ha lasciata morire per tre mesi riducendola in quello stato. Una pura agonia. È disumano". La voce trema e le parole si alternano a momenti di silenzio. Perché di fronte all’ennesimo caso in cui un uomo picchia, massacra e uccide una donna, come ha fatto Redouane Ennakhali, il 44enne marocchino che ha ridotto in fin di vita la ex compagnia Nadia Khaidar, 50 anni sua connazionale, morta a seguito dei traumi riportati due mattine fa, i commenti non ci sono. E Katia Graziosi, che parla da donna e poi da presidente dell’Udi (Unione donne in Italia), ha bisogno di trattenere il fiato: "Il nostro cordoglio va ai familiari che rimangono di fronte alla violenza – dice –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
