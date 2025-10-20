MVP smentisce le voci di tensione con Mike Bailey | Nessun problema tra noi

MVP ha deciso di mettere fine alle voci su presunti attriti in AEW, smentendo i gossip che circolavano online. Durante un nuovo episodio del podcast “Marking Out with MVP”, l’ex stella della WWE ha affrontato i rumor secondo cui avrebbe avuto dei problemi dietro le quinte con “Speedball” Mike Bailey. Secondo MVP, però, non c’è niente di vero. Quando gli è stato chiesto direttamente del suo rapporto con Bailey, la risposta è stata chiara: “Non ho mai detto di non sopportare Speedball Mike Bailey. Non ho alcun problema con lui. Lavoriamo insieme, ci salutiamo, e ognuno va per la sua strada, senza nessuna tensione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

