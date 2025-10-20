Mutui green | tassi più bassi per case ad alta efficienza
NELLA MAGGIOR PARTE dei casi l’acquisto di una casa comporta, dato il notevole esborso finanziario, la richiesta di un finanziamento. Ma con la pausa di luglio e settembre da parte della Bce al ciclo riduzione del costo del denaro, qual è la scelta giusta che può fare oggi chi deve sottoscrivere un mutuo? Dopo il riequilibrio tra tasso fisso e variabile avvenuto a tra aprile e maggio di quest’anno, nel corso dell’estate si è registrato un progressivo ampliamento della differenza tra le due tipologie di finanziamento a vantaggio del variabile, che adesso, secondo l’Osservatorio di MutuiOnline.it risulta più conveniente alla luce di un Tan medio del 2,67% contro il 3,24% del fisso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
