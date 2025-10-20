Rimini, 20 ottobre 2025 – A Rimini il mercato dei mutui riparte con lentezza rispetto al resto dell’Emilia-Romagna. Mentre a livello nazionale si registrano segnali moderatamente incoraggianti dopo mesi di incertezza, in provincia i numeri raccontano una dinamica più prudente: chi chiede un finanziamento lo fa più tardi e per cifre più contenute rispetto al passato. Secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, l’età media di chi richiede un mutuo nella provincia riminese sale da 38 anni e 8 mesi a 41 anni nel confronto fra il terzo trimestre 2024 e lo stesso periodo del 2025. Si tratta dell’aumento più marcato di tutta l’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mutui, a Rimini si alza l’età e si abbassa la cifra chiesta