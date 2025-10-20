Musicoterapia novità in geriatria all' ospedale Sant’Anna per chi soffre di demenza e disturbi dell’umore
All’ospedale Sant’Anna di Como, nel reparto di geriatria, è stato introdotto un nuovo percorso di musicoterapia dedicato ai pazienti affetti da demenza e disturbi dell’umore. Il progetto, attivo due volte alla settimana e condotto dal musicoterapista Daniele Molteni, nasce grazie alla. 🔗 Leggi su Quicomo.it
