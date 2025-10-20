Musica il rapporto Aiam 2024 | oltre 2 milioni di spettatori e 11mila concerti in Italia e

Oltre 2 milioni di spettatori, 11.551 concerti in più di mille città italiane e straniere, quasi 50mila lavoratori coinvolti e 112 milioni di euro di entrate complessive: sono i numeri principali del rapporto Aiam 2024 presentato a Roma, presso il Ministero della Cultura. L’analisi, giunta alla sua terza edizione, fotografa il costo del lavoro sostenuto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Musica, il rapporto Aiam 2024: oltre 2 milioni di spettatori e 11mila concerti in Italia e

