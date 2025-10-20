Musica e fotografia tre eventi speciali per il Venezia Jazz Festival

L'ottava edizione del Venezia Jazz Festival Fall Edition arricchisce il suo programma con speciali performance di musicisti e produttori che hanno affidato alle immagini di diversi autori la narrazione delle loro storie: il realismo magico del fotografo cinematografico Mario Pavioli con la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

MMP webTV. . Anche quest’anno Operaie Fest torna con fotografia, talk, musica e comunità, con tre giornate, dal 10 al 12 ottobre, ricche di incontri e opportunità di riflessione, tra piazzetta delle Operaie, il Laboratorio Aperto all’Ex Asilo Santarelli e il Diagon - facebook.com Vai su Facebook

Musica e fotografia, tre eventi speciali per il Venezia Jazz Festival - Appuntamenti al Teatrino di Palazzo Grassi, alla Casa di The Human Safety Net e al Centro Culturale Candiani ... Riporta veneziatoday.it

Musica e fotografia: tre viaggi sensoriali tra suono, immagine e narrazione al Venezia Jazz Festival Fall Edition - Tre performance tra suono, immagini e narrazione trasformano il jazz in un’esperienza immersiva tra emozione, spiritualità e memoria ... Scrive ilnuovoterraglio.it

Musica, teatro, letture e paesaggi d’Italia gli appuntamenti a Sarnico nel fine settimana foto - Un fine settimana ricco di eventi attende Cittadini e ospiti dell'amena località adagiata tra l'Oglio e la sponda bergamasca del Sebino. Riporta quibrescia.it