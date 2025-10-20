Musica e fotografia tre eventi speciali per il Venezia Jazz Festival

Veneziatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ottava edizione del Venezia Jazz Festival Fall Edition arricchisce il suo programma con speciali performance di musicisti e produttori che hanno affidato alle immagini di diversi autori la narrazione delle loro storie: il realismo magico del fotografo cinematografico Mario Pavioli con la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

