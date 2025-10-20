Museo del mare a rilento e Colonna nel degrado il piano per il recupero dopo le promesse tradite FOTO
“Abbiate fede, presto riapriranno”. Suona come un grido di speranza l’appello che l’amministrazione comunale di Pescara rilancia in questi giorni in risposta a quanti s’interrogano sulle sorti del Museo delle meraviglie marine, progettato nel 1999 sul lungofiume Paolucci, e del Museo d’arte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il MUSEO DEL MARE DI TORTONA, questa domenica ha ospitato i componenti del 57° Corso AUC 1962 - 1963 dell'Accademia Navale di Livorno. Visitando il nostro Museo, i vecchi compagni d'avventura hanno avuto modo di reincontrarsi e scambiare tra lor - facebook.com Vai su Facebook
Migrazioni: Genova, al Museo del Mare la quarta edizione di “Storie sconfinate” con i racconti degli studenti - Il Galata Museo del Mare ospiterà mercoledì 9 aprile una nuova edizione di “Storie sconfinate”, l’iniziativa educativa promossa dagli Istituti d’istruzione superiore “F. agensir.it scrive