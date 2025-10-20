Muro crollato a Gioia Tauro morto il bimbo ricoverato al Policlinico di Messina

È morto il bimbo di 8 anni trasportato d'urgenza in elisoccorso al Policlinico di Messina, in seguito alle ferite riportate nel pomeriggio di ieri dopo il crollo di un muro di contenimento di un palazzo a Gioia Tauro.Come riporta MessinaToday, il piccolo, si è spento nel pomeriggio nel reparto di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Feriti a Gioia Tauro tre fratelli. Il più grave trasportato d'urgenza. Il muro è crollato all'inprovviso, travolgendoli - facebook.com Vai su Facebook

3 ottobre 1990: Est e Ovest tornano a essere un solo Paese. La Germania si ricompone, l’Europa cambia volto. Un muro crollato, una speranza che si apre. Rivivi quelle pagine nell’Archivio Storico de La Gazzetta del Mezzogiorno. http://tinyurl.com/5ytwfh - X Vai su X

Muro crollato a Gioia Tauro, è morto il bimbo di 8 anni - 1 minuto per la letturaGIOIA TAURO – La speranza si è spenta questa sera, lasciando spazio a un dolore immenso che ha scosso l’intera comunità di Gioia Tauro. Segnala quotidianodelsud.it

Morte del piccolo Nicodemo Zito, la sindaca di Gioia Tauro: «Proclameremo il lutto cittadino, è la tragedia di tutti» - «È accaduto davanti agli occhi dei genitori, una scena che nessuno dovrebbe mai vivere» ... Secondo corrieredellacalabria.it

Crolla un muro a Gioia Tauro, travolti tre fratellini: morto un bambino di 8 anni - Un bimbo di 8 anni è morto dopo essere rimasto ferito, nel pomeriggio di domenica, per il crollo di un muretto sotto il ... Scrive msn.com