Murales Maradona via i teloni dopo incontro istituzionale promosso dalla Camera di Commercio al Comune

Questa mattina il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, ha partecipato a un incontro nella sede del Comune di Napoli, finalizzato alla soluzione della vertenza legata al “Largo Maradona”, dove insiste il famoso murales. Grazie alla collaborazione istituzionale e alla disponibilità dell’assessora al turismo e alle attività produttive, Teresa Armato, presente al . 🔗 Leggi su 2anews.it

