Murales Maradona via i teloni dopo incontro istituzionale promosso dalla Camera di Commercio al Comune
Questa mattina il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, ha partecipato a un incontro nella sede del Comune di Napoli, finalizzato alla soluzione della vertenza legata al “Largo Maradona”, dove insiste il famoso murales. Grazie alla collaborazione istituzionale e alla disponibilità dell’assessora al turismo e alle attività produttive, Teresa Armato, presente al . 🔗 Leggi su 2anews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ritorna il murales di #Maradona, via i drappi: trovato l’accordo col Comune di #Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Dopo il blitz la protesta, coperto il murales di Maradona. La provocazione dei gestori dell'area-museo è durata qualche ora #ANSA - X Vai su X
Napoli, via i teloni da Largo Maradona: ritorna il murales di D10s - La chiusura del largo durava dal 13 ottobre, ed era stata decisa dai gestori dell'area dopo un ... Come scrive msn.com
Il murale di Maradona resta chiuso, nuovo braccio di ferro: la delusione dei turisti - Dopo il blitz e le multe delle forze dell’ordine di tre giorni fa, ieri sera sembrava ... Segnala ilmattino.it
Largo Maradona coperto dai commercianti, rimosso il telo frontale per le foto dei turisti al murale - È stato rimosso il telo frontale che copriva il murale di Diego Armando Maradona nei Quartieri Spagnoli di Napoli ... Scrive fanpage.it