Murale per Giulia Cecchettin a Torino il papà Gino | Ne sarebbe tanto orgogliosa

Tg24.sky.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Mi ha minacciata", "dice cattiverie pesanti", "lui deve sapere tutto". Sono alcune delle frasi che raccontano il clima di controllo e paura che stava vivendo Giulia Cecchettin prima di essere uccisa da Filippo Turetta, che non accettava la fine della loro relazione, nel 2023. Frasi che sono state raffigurate in un murale realizzato a Torino e dedicato a Giulia, prendendo il nome dalla frase del suo diario ‘Questo non è amore’. Tra i tanti bozzetti realizzati dalle studentesse e dagli studenti della 5A del Liceo Artistico di Torino coinvolti dallo staff del festival ‘Women & the City’, ideatore del progetto, il padre di Giulia Gino Cecchettin ha scelto quello della studentessa Nina Gruppi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

murale per giulia cecchettin a torino il pap224 gino ne sarebbe tanto orgogliosa

© Tg24.sky.it - Murale per Giulia Cecchettin a Torino, il papà Gino: "Ne sarebbe tanto orgogliosa"

News recenti che potrebbero piacerti

murale giulia cecchettin torinoUn murale per Giulia Cecchettin a Torino: le frasi del suo diario diventano arte e memoria collettiva. Il papà Gino: «Lei ne sarebbe tanto orgogliosa» - Gino Cecchettin: «Se Giulia potesse vedere questo lavoro ne sarebbe orgogliosa». Si legge su torino.corriere.it

murale giulia cecchettin torinoUn murale per Giulia Cecchettin a Torino: quando l’arte diventa memoria e impegno civile - In corso Vercelli nasce “Questo non è amore”, il murale dedicato alla giovane ragazza padovana uccisa dall’ex fidanzato. Secondo greenme.it

murale giulia cecchettin torino“Questo non è amore”: a Torino un murale dedicato a Giulia Cecchettin - A Torino un murale per Giulia Cecchettin: inaugurazione lunedì 20 ottobre in corso Vercelli. Scrive quotidianopiemontese.it

Cerca Video su questo argomento: Murale Giulia Cecchettin Torino