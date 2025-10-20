Fumata bianca per ‘Largo Maradona’: torna visibile il murale dei Quartieri Spagnoli di Napoli dedicato allo storico campione, coperto alcuni giorni fa dai proprietari e titolari degli esercizi commerciali della piazza antistante per protestare contro il blitz della Polizia municipale che ha sanzionato i gestori per occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione sequestrando cinque carretti per la vendita di bevande e due esercizi commerciali. Ha avuto esito positivo l’incontro tra gli esercenti e il Comune di Napoli, volto proprio a regolarizzare le attività commerciali nate nell’area, ormai meta ogni giorno di migliaia di turisti e tifosi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Murale Maradona a Napoli, l’opera torna visibile: fumata bianca tra Comune ed esercenti