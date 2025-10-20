Mura Magistrali in via San Zeno in Monte programmato il restauro

Veronasera.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta comunale di Verona ha aggiornato il quadro esigenziale dell’intervento della messa in sicurezza e del restauro del muro di confine, situato in via San Zeno in Monte tra l’ambito delle Mura Magistrali, in concessione al Comune di Verona, e la proprietà privata, compreso indicativamente. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Firenze, al via il restauro in Oltrarno delle mura trecentesche di San Miniato e San Leonardo - Tornano all’originario splendore le mura trecentesche dell’Oltrarno a Firenze e parte il piano di recupero per 300 ville e palazzi storici cittadini. Secondo corrierefiorentino.corriere.it

Si restaurano le mura nella zona sud e in via San Vitale - Circonvallazione al Molino, San Vitale adiacente a porta Teguriense, via Baccarini adiacente a porta San Mamante . Segnala ilrestodelcarlino.it

Le ’nuove’ mura di San Giacomo. Via ai lavori da un milione di euro - Oggi la consegna dei lavori da un milione di euro per il restauro e la valorizzazione del tratto delle mura urbiche di Città di Castello, compreso tra il torrione di San Giacomo e porta San Giacomo. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Mura Magistrali Via San