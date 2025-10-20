Muore schiacciato dal trattore Tragedia a Liè nel Folignate
Un uomo di 44 anni ha perso la vita in località Liè, nel comune di Foligno, mentre era intento a lavorare in un terreno agricolo di famiglia con il trattore. L’uomo si è ribaltato con il mezzo pesante rimanendo schiacciato. Sul posto, intorno alle 13.30 di ieri sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e i carabinieri. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per il 44enne; il decesso sarebbe sopraggiunto sul colpo o negli attimi immediatamente successivi. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. I vigili del fuoco, dopo aver recuperato la salma, hanno rimosso il trattore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
