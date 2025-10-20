Muore poche ore dopo il parto in casa | il dramma della nutrizionista e influencer Stacey Hatfield

La nutrizionista e influencer australiana Stacey Hatfield è morta a 30 anni dopo una "complicazione estremamente rara” insorta dopo il parto in casa del suo primo figlio, Axel. Il marito Nathan, devastato, l’ha ricordata come “la mia anima gemella e la luce della mia vita”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

