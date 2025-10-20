Muore la proprietaria e la cagnolina Nanà rimane sola L' appello di LNDC | Adottatela perché torni felice

Era felice, amata e protetta. Nanà, una splendida cagnolina di cinque anni, aveva trovato nella sua compagna umana Rosanna la sua casa, la sua famiglia, il suo mondo. Insieme trascorrevano giornate serene fatte di affetto, passeggiate e piccoli gesti quotidiani che solo chi vive un legame. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

