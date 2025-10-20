Muore in carcere a Torino un detenuto obeso di 50 anni | pesava oltre 260 chili
È morto nel carcere torinese Lorusso e Cutugno un detenuto pugliese di 50 anni che pesava circa 265 chili. Secondo quanto si apprende da fonti informate, l'uomo ha avuto un arresto cardiaco ed è stato soccorso dal 118, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili. Il cinquantenne stava scontando una pena fino al 2040 per reati di truffa. Era stato trasferito nei primi giorni di ottobre dal carcere. 🔗 Leggi su Feedpress.me
