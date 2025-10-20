Muore dopo la liposuzione in Turchia | Milena Mancini aveva 50 anni

Frosinone, 20 ottobre 2025 – Venti giorni fa si era sottoposta a un intervento di liposuzione a Istanbul. E’ finita in rianimazione e non si è mai risvegliata. Milena Mancini, 50 anni, di Frosinone, è morta all’ospedale universitario della capitale turca, per le conseguenze dell’operazione chirurgica. Lascia due figlie.  Secondo informazioni filtrate, non confermate dalle autorità sanitarie turche, mentre veniva operata la donna avrebbe subito una lesione allo stomaco accidentale.  Agente immobiliare, Milena Mancini è figlia dell'industriale Alvaro Mancini, tra i fondatori e dirigente della Indexa SpA specializzata nella manutenzione e nei servizi industriali; la sorella Rita è una biologa di fama che esercita nella capitale dove insegna anche all'Università La Sapienza; l'altra sorella, Sara, ha avuto una gelateria all'ingresso di Isola del Liri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

