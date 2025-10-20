Muore dopo la liposuzione in Turchia | Milena Mancini aveva 50 anni
Frosinone, 20 ottobre 2025 – Venti giorni fa si era sottoposta a un intervento di liposuzione a Istanbul. E’ finita in rianimazione e non si è mai risvegliata. Milena Mancini, 50 anni, di Frosinone, è morta all’ospedale universitario della capitale turca, per le conseguenze dell’operazione chirurgica. Lascia due figlie. Secondo informazioni filtrate, non confermate dalle autorità sanitarie turche, mentre veniva operata la donna avrebbe subito una lesione allo stomaco accidentale. Agente immobiliare, Milena Mancini è figlia dell'industriale Alvaro Mancini, tra i fondatori e dirigente della Indexa SpA specializzata nella manutenzione e nei servizi industriali; la sorella Rita è una biologa di fama che esercita nella capitale dove insegna anche all'Università La Sapienza; l'altra sorella, Sara, ha avuto una gelateria all'ingresso di Isola del Liri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Milena Mancini muore dopo liposuzione a Istanbul: l’imprenditrice di Isola Liri aveva 56 anni https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/20/news/milena_mancini_isola_liri_morta_liposuzione_turchia-424925241/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
+++ Federica Tripoli, tenente di vascello, muore in ospedale dopo uno schianto in moto. "La Marina militare perde oggi una donna di immenso valore". Aveva 32 anni +++ - facebook.com Vai su Facebook
Milena Mancini morta dopo una liposuzione in Turchia: l'imprenditrice di Frosinone aveva 50 anni - È morta dopo venti giorni di terapia intensiva nell'ospedale universitario di Istanbul senza mai riprendersi: Milena Mancini, imprenditrice di 50 anni era stata ... Secondo ilmessaggero.it
Imprenditrice muore dopo una liposuzione ad Istanbul - È morta dopo venti giorni di terapia intensiva nell'ospedale universitario di Istanbul senza mai riprendersi: Milena Mancini, imprenditrice di 50 anni era stata ricoverata dopo un imprevisto avvenuto ... Da ansa.it
Milena Mancini morta a 50 anni dopo un'intervento di liposuzione a Istanbul: l'imprevisto e 20 giorni di agonia. L'imprenditrice lascia due figlie - Milena Mancini, nota imprenditrice nel campo immobiliare, è morta a 50 anni dopo venti giorni di agonia. Secondo msn.com