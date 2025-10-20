Muore a soli 28 anni dopo aver assunto il Nitazeni è il primo caso in Italia Massima allerta

Un giovane, una notte che doveva essere come tante, una tragedia che ha lasciato tutti senza parole. Dall’Alto Adige arriva una storia che scuote e spaventa, una di quelle che non vorremmo mai raccontare: qualcosa di nuovo, pericoloso, inaspettato si è affacciato nelle nostre vite. Ma cosa è davvero accaduto a Brunico? L’Italia, solitamente spettatrice di drammi raccontati da lontano, questa volta si trova al centro di un’allerta senza precedenti. Dietro la porta di un appartamento e nei corridoi di una caserma si è consumata una vicenda che unisce dolore, indagini serrate e un mistero che sembra uscito da un film. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

