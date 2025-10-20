Muore a 50 anni dopo un intervento di liposuzione | addio all’imprenditrice Milena Mancini

Aveva deciso di concedersi un intervento estetico, uno di quelli che migliaia di persone scelgono ogni anno, convinta di potersi sentire meglio con sé stessa e tornare al lavoro nel giro di pochi giorni. Invece, il viaggio verso il cambiamento si è trasformato in un incubo senza ritorno. Per venti giorni i familiari hanno sperato, stretti tra la rabbia e la paura, che Milena potesse riprendersi da quell'imprevisto che l'aveva portata d'urgenza in terapia intensiva. Poi, nella notte, il silenzio. Dietro i messaggi di cordoglio e le parole di incredulità si nasconde il dolore di un'intera comunità che non riesce a capacitarsi di una morte tanto improvvisa quanto assurda.

