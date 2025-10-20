Muisca Antonio Florio dirige a Napoli Il giardino di rose di Alessandro Scarlatti
Con l’esecuzione dell’oratorio “ Il giardino di rose ”, capolavoro scritto nel 1707, la Cappella Neapolitana diretta da Antonio Florio rende omaggio ad Alessandro Scarlatti con un concerto, in programma a Napoli nella monumentale Chiesa dei Girolamini, il prossimo venerdì 24 ottobre 2025 (ore 20). Nello stesso giorno in cui, nel 1725, il compositore moriva a Napoli, il Maestro Florio riprende questa magnifica composizione, da tempo indicata come una delle migliori del grande palermitano, proponendola quale concerto conclusivo del progetto speciale “ 300 Alessandro Scarlatti ”, manifestazione ideata dalla omonima storica Associazione, presieduta da Oreste de Divitiis con la direzione artistica di Tommaso Rossi, che da 107 anni ne porta il nome. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Argomenti simili trattati di recente
01-Salvo D’Acquisto musica di Antonio Fortunato su libretto di Claudio Forti - facebook.com Vai su Facebook
Florio dirige a Napoli i concerti sacri di Alessandro Scarlatti - Marcellino e Festo, nel centro antico di Napoli, è la location che domani ospita un duplice appuntamento dedicato ad Alessandro Scarlatti celebrato nel ... ansa.it scrive
«Passioni barocche napoletane», Florio riporta alla luce capolavori dimenticati - Un palco d’eccezione come la Basilica del Gesù Vecchio ospiterà, il 30 marzo alle 20, la Cappella Neapolitana nella prima esecuzione moderna di "Passioni barocche napoletane - Segnala ilmattino.it
Articoli con argomento: ‘Antonio Florio’ - Il Festival Duni porta a Matera la musica sacra inedita di Gian Francesco De Majo con l’ensemble Orfeo Futuro, nella rassegna “Patrimoni Sonori”. Da trmtv.it