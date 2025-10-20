Mugnano del Cardinale controlli nel settore agroalimentare | denunciato un artigiano 62enne
I Carabinieri Forestali del Nucleo di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale e con il personale dell’A.S.L. di Avellino, hanno posto in essere una serie di controlli nel settore agroalimentare, che hanno portato al deferimento di un artigiano 62 enne, dedito alla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
