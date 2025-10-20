Mugnano del Cardinale AV – Agroalimentare | I Carabinieri denunciano un artigiano

Controlli a Mugnano del Cardinale: oli esausti stoccati da un anno e carenze igieniche in una pasticceria. I Carabinieri Forestali del Nucleo di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’ Arma territoriale e con il personale dell’A.S.L. di Avellino, hanno posto in essere una serie di controlli nel settore agroalimentare, che hanno portato al deferimento di un artigiano 62 enne, dedito alla lavorazione dei dolciumi. Nello specifico i militari, hanno accertato che presso una pasticceria nel Comune di Mugnano del Cardinale (AV), erano depositati da circa un anno, numerosi contenitori di olii esausti, provenienti dalla lavorazione artigianale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it