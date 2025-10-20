Mugnano del Cardinale AV – Agroalimentare | I Carabinieri denunciano un artigiano
Controlli a Mugnano del Cardinale: oli esausti stoccati da un anno e carenze igieniche in una pasticceria. I Carabinieri Forestali del Nucleo di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’ Arma territoriale e con il personale dell’A.S.L. di Avellino, hanno posto in essere una serie di controlli nel settore agroalimentare, che hanno portato al deferimento di un artigiano 62 enne, dedito alla lavorazione dei dolciumi. Nello specifico i militari, hanno accertato che presso una pasticceria nel Comune di Mugnano del Cardinale (AV), erano depositati da circa un anno, numerosi contenitori di olii esausti, provenienti dalla lavorazione artigianale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
vi aspettiamo sabato 27 Settembre a Mugnano del Cardinale Comitato Festa San Michele Arcangelo Mugnano del Cardinale Dalle 18:00 alle 24:00 animazione per bambini con gonfiabili e tanto altro alle 22:00 arriva Ritorniamo negli Anni 90 - facebook.com Vai su Facebook
Nighttime Heist at BPER Bank's Mugnano del Cardinale Branch - The criminals, having opened the entrance door after drilling through the armored glass, stole the cash drawer from an ... Secondo ilmattino.it
Robo nocturno en la sucursal de BPER Banca en Mugnano del Cardinale - Los malhechores, tras abrir la puerta de entrada después de perforar el cristal blindado, han robado la caja de la ... Lo riporta ilmattino.it
Maltempo, alluvione a Mugnano del Cardinale (Avellino): la forza dell’acqua trascina via le auto - La pioggia torrenziale ha rapidamente trasformato le strade in veri e propri fiumi, inondando i piani bassi delle abitazioni e trascinando via le auto. la7.it scrive