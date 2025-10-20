Mugnano città riunita per la processione del Sacro Cuore | ora si apre settimana di eventi
Grande successo ieri per Il Sacro Cuore di Gesù a Mugnano. Nella lunga giornata la processione ha percorso le vie della città in un momento di devozione che ha unito l’intera comunità dell’area nord di Napoli. Il corteo si è concluso in serata in piazza Suor Maria Pia Brando dove è stato proiettato un video . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La rampa di uscita Mugnano-Scampia dell'Asse Mediano é di nuovo una discarica. Diversi cittadini ci hanno segnalato lo stato fatiscente dei luoghi tra rifiuti di ogni tipo e topi. Molti incivili vedono questo ampio spazio come un luogo per sbarazzarsi facilmente - facebook.com Vai su Facebook
Il manto d'oro del Sacro Cuore sfilerà nelle strade per la Festa a Mugnano - L'edizione 2025 della Festa del Sacro Cuore di Gesù sarà scandita dalla tradizionale processione di domenica 19 ottobre. Da internapoli.it