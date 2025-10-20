Mugnano città riunita per la processione del Sacro Cuore | ora si apre settimana di eventi

Teleclubitalia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande successo ieri per Il Sacro Cuore di Gesù a Mugnano. Nella lunga giornata la processione ha percorso le vie della città in un momento di devozione che ha unito l’intera comunità dell’area nord di Napoli. Il corteo si è concluso in serata in piazza Suor Maria Pia Brando dove è stato proiettato un video . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

mugnano citt224 riunita per la processione del sacro cuore ora si apre settimana di eventi

© Teleclubitalia.it - Mugnano, città riunita per la processione del Sacro Cuore: ora si apre settimana di eventi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

mugnano citt224 riunita processioneIl manto d'oro del Sacro Cuore sfilerà nelle strade per la Festa a Mugnano - L'edizione 2025 della Festa del Sacro Cuore di Gesù sarà scandita dalla tradizionale processione di domenica 19 ottobre. Da internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Mugnano Citt224 Riunita Processione