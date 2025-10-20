MR Digital a Didacta Trentino | i laboratori del futuro
MR Digital partecipa a Didacta Italia – Edizione Trentino (Riva del Garda, 22-24 ottobre). L'azienda leader nella tecnologia education presenterà, allo stand 44 (Pad. B2), i laboratori innovativi per le professioni del futuro. Un'occasione per docenti e dirigenti di sperimentare le nuove tecnologie.Mr Digital porta a Didacta Italia – Edizione Trentino: i laboratori per le professioni del futuroMilano, 20 ottobre 2025 – MR Digital, azienda italiana leader nell’integrazione e consulenza tecnologica per il mondo education, partecipa a Didacta Italia – Edizione Trentino, il punto di incontro per insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, aziende e professionisti del settore per scoprire le ultime novità in ambito didattico, tecnologico e formativo, in programma dal 22 al 24 ottobre a Riva del Garda. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
